Gaziantep'te 3 atölye yandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 atölye yandı

7 saat önce

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde boya ve tiner üretimi yapan atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziantep'te 3 atölye yandı, System.String[]

GAZİANTEP'in Şehitkamil ilçesinde boya ve tiner üretimi yapan atölyede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevre atölyelere de sıçrayan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 3 atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde ilçedeki Küsget Sanayi Sitesi'nde boya ve tiner üretimi yapan bir atölyede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yanıcı maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangın diğer mobilya ve boya atölyelerine de sıçradı. Bu esnada atölyedeki ufak çaplı patlamalar paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, 15 araç 70 itfaiye erinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 3 atölye kullanılmaz hale gelerek maddi hasar oluştu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, yangının kontrol altına alındığını belirterek, 'Sabah saat 09.30 civarında bize bu bölgeden yangın ihbarı geldi. Ekiplerimiz hemen ivedi bir şekilde yangına müdahale etti. Daha sonra da ihtiyaca binaen diğer gruplarımızdan da 15 araç 70'e yakın personel yoğun köpük kullanarak yangına müdahale etti. Çünkü burası bir boya imalathanesi olduğundan dolayı işyerinde boya ve tiner var. Ama şükürler olsun herhangi olumsuz bir durum yok. Yangından ve dumandan etkilenen personelimiz yok. Ekiplerimiz şu an yangını kontrol altına aldı. Birkaç saat içerisinde de soğutma çalışmaları tamamlanacaktır. Şu an için korkulacak bir durum yoktur. Yangın iki dükkana sıçradı ama hızlı müdahale sonucu o dükkanlardaki yangın da kontrol altına alındı. Şu anda sadece 300 metrelik bir alanda müdahale devam ediyor. Fabrikada boya ve tiner var. Bizimde kontrollü bir şekilde müdahalemiz devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum' dedi.


Şehitkamil, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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