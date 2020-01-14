Gaziantep'te 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör olduğu iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen grubun yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Kilis'in Elbeyli ilçesinden Gaziantep'e geçeceği belirlenen 27 MA 9084 panelvan aracı, Hamurkesen-Kapçağız mahalleleri mevkisinde durdurmak istedi. Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı araç, takip sonucunda yakalandı. Araçtan inerek kaçmaya başlayan sürücü H.E.A. kovalamaca neticesinde gözaltına alındı.

Araçta bulunan Suriye uyruklu 8 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişi için organizatörlük yaptığı iddiasıyla hakkında daha önce de işlem yapıldığı tespit edilen H.E.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.