GAZİANTEP'TE, AĞAÇ DİKİM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediyesi 'Her Bahar Bir Orman Bi? Dünya Yeşil' projesi kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Beykent Mahallesi'nde düzenlenen, ağaçlandırma çalışması törenine; Şehikamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törendeki katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 12 yıl önce başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının 24'üncü etabının tamamlandığını söyledi.

Yıllar önce dikilen fidanların bugün gölge veren ağaçlara dönüştüğünü ve piknik yapılacak alanlar meydana geldiğini aktaran Fadıloğlu," Her Bahar Bir Orman Bi? Dünya Yeşil projesini başlattık ve her yılın Mart ve Kasım aylarında bu etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Bu etkinliğimizi; aidiyet duygusunu, fidan dikme alışkanlığını arttırmak adına öğrencilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ağaçlandırma etkinliğimiz geleneksel hale geldi. Bu etkinliklerimizde mümkün olduğunca yetişkin fidanlar dikmeye özen gösteriyoruz. Ağaçlandırma çalışmasının yapılacağı alanın yanında park-otoparkların olacağı, dış çeperlerinde çınar ağaçlarının, içerisinde karaçamların ve zeytinlerin bulunduğu, mümkün olduğu kadar da yetişmiş ağaçlarla zamanı satın almak adına yapılan bir çalışma" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ağaçların dikimi gerçekleştirildi.