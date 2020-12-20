Gaziantep'te ikincisi düzenlenen "Gaziantep Alışveriş Günleri" devam ediyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) tarafından ikincisi düzenlenen "Gaziantep Alışveriş Günleri" yüzlerce firmanın katılımı ve tüketicilerin yüzlerini güldürecek avantajlı fiyatlarla devam ediyor.

GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, yaptığı yazılı açıklamada, amaçlarının tüketiciyi indirimli ürünlerle buluşturarak, ticari hayata canlılık getirmek olduğunu ifade etti.

Bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinliği, pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Teymur, işletmelere bir nebze olsun canlılık getirerek, avantajlı fiyatlarla vatandaşın yüzünü güldürmek istediklerini kaydetti.

Alışveriş yapılacak işletmelere HES kodu olmadan girilemeyeceğini belirten Teymur şunları kaydetti:

"Hijyenik, ekonomik ve sosyal mesafeli bir organizasyon düzenliyoruz. Kampanyaya dahil olan tüm işletmelerimiz pandemi kurallarına uygun hareket ediyor. Mağazalarımızdan alışveriş yapmak isteyen hemşehrilerimiz HES kodlarıyla giriş yapabiliyor. Biz Gaziantep Alışveriş Günlerinin gelenekselleşmesini istiyoruz. Bu sene, maalesef beklemediğimiz sürprizlerle doluydu. Büyük bir salgınla mücadele ediyoruz. İşletmelerimiz gerçekten zor günler geçiriyor. Yeni yıla girerken hem tüketicinin hem de işletmelerimizin yüzü gülsün istiyoruz. Kampanyaya dahil olan her işletmeler, fiyatlarını olabildiğince aşağı çekti ve tüm önlemleri aldı. Bu dönemde birlik ve beraberliğe hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hemşehrilerimizden ricamız, yerel işletmelerimize sahip çıkarak bu zorlu süreci atlatmalarına destek olması. Biz yapabileceğimiz en iyi indirimleri yaptık, pandemi önlemlerimizi aldık. Tüm Gazianteplileri mağazalarımıza bekliyoruz."

Hemen hemen her sektörden işletmenin kampanyada yer aldığını ifade eden Teymur, indirimli işletmelerin ve mağazaların adreslerine www.gto.org.tr aracılığıyla ulaşılabileceğini, organizasyonun 27 Aralık'a kadar devam edeceğini kaydetti.