Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Gaziantep'te Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Şahin ve 2 ilçe belediye başkanı törenle mazbatalarını aldı.

AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fatma Şahin ve 2 ilçe belediye başkanı törenle mazbatalarını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir belediye başkanlığına seçilen Şahin'in yanı sıra merkez ilçe Şahinbey ve Şehitkamil belediye başkanları için Gaziantep Bölge Adliyesi Konferans Salonu'nda mazbata töreni düzenlendi.

Törende Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Şahin'e mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Nesrin Aladağ verdi.

Ardından AK Parti'den merkez Şahinbey ilçesi belediye başkanlığına seçilen Mehmet Tahmazoğlu ve merkez Şehitkamil ilçesi belediye başkanlığına seçilen Rıdvan Fadıloğlu'na mazbataları verildi.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer ve Derya Bakbak, AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve teşkilat mensupları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Şahinbey, Fatma Şahin, AK Parti, Gaziantep, Güncel
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