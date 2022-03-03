Gaziantep'te bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi

03.03.2022 11:44
Gaziantep'te bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 114 bin 800 lira tutarında bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu 114 bin 800 lira tutarında bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'parada sahtecilik' operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 114 bin 800 lira tutarında bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahıs tutuklandı.

KOM Daire Başkanlığı operasyonla ilgili açıklama yaptı

Operasyon ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde Gaziantep KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'parada sahtecilik' operasyonunda 114 bin 800 TL değerinde toplam bin 81 adet sahte olduğu değerlendirilen banknot ele geçirilmiş, konuyla ilgili 1 şahıs tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bin 81 adet sahte banknot ele geçirildi - Son Dakika
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