Gaziantep'te bir haftada 10 hırsız yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak ile 17 Ocak arasında yapılan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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