Gaziantep'te bir haftada 10 hırsız yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir haftada 10 hırsız yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak ile 17 Ocak arasında yapılan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 10-17 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatarak olayların şüphelisi 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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