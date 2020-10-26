Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza
26.10.2020 10:03
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1001 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1001 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1001 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 508 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Son Dakika Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP'li başkan yardımcısına disiplin soruşturması Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı 'Korona partisi'nde yakalanan şahıstan ilginç savunma: Tamirciyim buraya tamir yapmaya geldim MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti Kuzenini tüfek ve bıçakla yaralayan şahıs evine giderek duş aldı 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti