GAZİANTEP - Lise öğrencileri maskelerden yaptığı çelengi Başhekim Fincan'a hediye etti

Gaziantep'te lise öğrencileri çiçek şekline getirdikleri maskelerden oluşan çelengi sağlık çalışanları adına Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekim Ali Güven Fincan'a takdim etti.

Fitnat Nuri Tekeroğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" e-Twinning projesi kapsamında maskelerden çiçek yaptı.

Projede görev alan öğrenci ve öğretmenler, Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekim Ali Güven Fincan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Fincan, projenin kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına hür türlü yardımı yapmaya çalıştık. Anlamlı hediye için öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederim." dedi.

Fitnat Nuri Tekeroğlu Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Elife Haksever ise Mart 2020 yılında Türkiye'de salgının başlamasıyla birlikte hayatımızda maalesef birçok yasakların başladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"İlk olarak sokağa çıkma yasağı başladı. Daha sonra okullara gidememe ve zoom üzerinden derslerin başlamasıyla birlikte iki yıl gibi bir süreçte sıkıntılı zaman dilimi geçirdik. Bu dönemde gece gündüz izin dahi kullanmayan sağlık çalışanlarını balkonlardan alkışladık. Gün geldi okullarımız tekrar açıldı. Okullarda maske yasağının da kaldırılmasıyla birlikte biz sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istedik. Bu kapsamda Alanya Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan'ın sosyal medya üzerinden 'Maskelerimiz çiçek açsın' sloganıyla başlattığı çalışmada biz de varız dedik. 40 il 50 öğretmen 202 öğrenciyle birlikte eş zamanlı herkes kendi ilinde sağılık çalışanlarına teşekkür etti. Geri dönüşüm eşyalarından maskelere şekiller verdik. Buket, çiçek ya da çelenk şeklinde sağlık çalışanlarına verdik."

Ziyarete Başhekim Yardımcısı Dr. Serdar Sarıfakı da eşlik etti.