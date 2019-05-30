GAZİANTEP'TE Ramazan Dolu Dolu Geçti

Etkinliğin son haftasında; Gülniyaz Musiki Topluluğu ve Agah, İhsan Güvenç, Hasan Kaçan ve Bekir Çiçek olmak üzere birbirinden değerli isimler, konuk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığınca Ramazan etkinlikleri kapsamında organize edilen programlarda, gerek gün içerisinde gerekse de teravihten sonra yetişkinlere ve çocuklara yönelik etkinlikler oldu.

Ramazan boyunca ulusal ve yerel sanatçıların sahneye çıktığı tasavvuf ve ilahi konserleri, Mikail Şimşek'in sunumuyla naat ve şiir okumalarıyla başladı. Mavera Türk Müziği Topluluğu, Zikir Meclisi, Ankara Klasik Türk Müziği Korosu Tasavvuf Musikisi Topluluğu, Gülniyaz Musiki Topluluğu, Ahmet Özhan, Agah, Kasidehanlar Mehmet Kemiksiz ve Ali Toprak'la saz sanatçıları Gazianteplilere unutulmaz anlar yaşattı.

İlçelerdeki yapılan tasavvuf ve ilahi konserleri kapsamında; Rahmi Olcay ve Abdurrahman Önül sahneye çıktı, yerel sanatçılar Aykut Payam ve Hüseyin Çalışkan tasavvuf toplulukları 5'inci Kitap ve Kültür Günleri'nde vatandaşlarla buluştu. Türk Halk Müziği Koro Konseri, Ruhnevaz Türk Müziği Topluluğu 19 Mayıs Özel konseri de etkinlikler arasında yerini aldı.

Ramazan sohbetlerinin konukları; Serdar Tuncer ve Hasan Kaçan oldu. Ramazan Sohbetleri bu yıl ilk kez hafta içi teravih namazından sonra Millet Kıraathanelerinde gerçekleştirildi. Naat ve şiir dinletileriyle başlayan Gölge Oyunu, Kıraathaneci Haydar Hasan Nihat Sütçü ve Meddah Yusuf Duru gösterileriyle devam etti.

Hafta içinde bu yıl ilk kez okullarda binlerce öğrenciyle buluşan, Hayali Ahmet Aksoy'un sahnelediği Hacivat Karagöz Gölge oyunu, hafta sonunda Çocuk Kütüphaneleri ve Müzelerde gösterildi. İlk kez, İl Müftülüğü işbirliğinde çevre illerden davet edilen karilerle camilerde Cuma geceleri teravih sırasında "Kur'an-ı Kerim Tilavetleri" sunuldu. Merve Gülcemal ile çocuklarla "Tekne Orucu" etkinliği ve Çocuk Kütüphaneleri, Kur'an Kursları'yla mukabelede çocuklara, kadınlara ve eğitmenlere Peygamber efendimizi anlatan söyleşi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesince restorasyonu yapılan merkez ve ilçelerdeki türbelere yönelik Türbe Gezileri organize edildi.