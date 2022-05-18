Gaziantep'te yankesicilik iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te yankesicilik iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

18.05.2022 13:54
Gaziantep'te yankesicilik iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.P. A.B. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yankesicilik iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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