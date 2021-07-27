Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında çıtlak kavrulmuş Antep fıstığının kilogramı 72,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|72,50
|72,50
|Zeytinyağı (natürel)
|Kg
|23,30
|23,30
|Dana eti (karkas)
|Kg
|42,00
|42,00
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|52,00
|52,00
|Buğday
|Kg
|2,35
|2,81
|Arpa
|Kg
|2,35
|2,39
|Kepek (buğday)
|Kg
|2,10
|2,15
Kaynak: AA
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