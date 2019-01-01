Son Dakika Haberleri: Gaziantep Üniversitesi'nin Maraton Gururu

Gaziantep Üniversitesi'nin Maraton Gururu

1 saat önce

Gaziantep'te 23 Aralık'ta yapılan Gazi Yarı Maratonu'na, yurt içi ve yurt dışından toplam 1.400 sporcu katıldı.

Gaziantep Üniversitesi'nin Maraton Gururu, System.String[]
Gaziantep'te 23 Aralık'ta yapılan Gazi Yarı Maratonu'na, yurt içi ve yurt dışından toplam 1.400 sporcu katıldı.

21.5 kilometre mesafeli yarışa katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Behzat Şençay, 1 saat 58 dakika 28 saniyelik derecesiyle 127'nci oldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:20 

Aralık, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Güncel
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