Gaziantep Üniversitesi'nin Maraton Gururu
1 saat önce
Gaziantep'te 23 Aralık'ta yapılan Gazi Yarı Maratonu'na, yurt içi ve yurt dışından toplam 1.400 sporcu katıldı.
Gaziantep
'te 23 Aralık
'ta yapılan Gazi Yarı Maratonu'na, yurt içi ve yurt dışından toplam 1.400 sporcu katıldı.
21.5 kilometre mesafeli yarışa katılan Gaziantep Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Behzat Şençay, 1 saat 58 dakika 28 saniyelik derecesiyle 127'nci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:20
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