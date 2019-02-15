Son Dakika Haberleri: Gazipaşa Kaza 1 Yaralı

Gazipaşa Kaza 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri dönüşüm kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada, Adem Taşar (18) yaralandı.

Gazipaşa Kaza 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geri dönüşüm kamyonetiyle motosikletin çarpıştığı kazada, Adem Taşar (18) yaralandı.

Yeni Mahallesi D-400 karayolundaki kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Anamur istikametinden Gazipaşa yönüne seyreden Selçuk Caner (46) idaresindeki 07 AHP 51 plakalı geri dönüşüm kamyonetiyle aynı yönde giden Adem Taşar'ın kullandığı 07 NU 257 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle geri dönüşüm kamyonetinin arka kısmına takılı kalan motosiklet 6 metre sürüklendi. Kask takmadığı belirlenen Adem Taşar, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Adem Taşar ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Taşar'ın tedavisi sürüyor. - Gazipaşaantalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:30 Kaynak: DHA

Anamur, Antalya, Gazipaşa, Güncel
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