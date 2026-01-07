Gazze'de Noel Dualarla Geçti

İsrail'in iki yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nde Ortodoks Hristiyanlar, 6 Ocak'ta kutlanan Noel Bayramı'nı bu yıl da sevinç yerine dua ve hüzünle karşıladı.

Gazze'deki Ortodoks Hristiyanlar, İsrail saldırılarında hedef alınan kadim Aziz Porfirios Kilisesi'nde bir araya gelerek, kutlama yapmadan ibadet etti.

Ateşkese rağmen süren saldırılar nedeniyle Noel, Gazze'de bir kez daha sessizce yakarış ve ibadetle geçirildi.

Batı takvimini izleyen Hristiyan mezhepleri Noel'i 24-25 Aralık'ta Gece Yarısı Ayini ile kutlarken, Doğu takvimini takip eden mezhepler ise Noel'i 6-7 Ocak'ta kutluyor.

İsrail saldırılarının hedefi olan kadim kilise: Aziz Porfirios

Dünyanın en eski kiliselerinden biri kabul edilen Aziz Porfirios Kilisesi, İsrail saldırıları sırasında evlerini kaybeden çok sayıda Filistinli aile için sığınağa dönüşmüştü. Ancak İsrail ordusu, 19 Ekim 2023'te kilisenin bulunduğu bölgedeki bir binayı hedef almış, saldırıda aralarında Hristiyan ve Müslümanların da bulunduğu 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Gazze Şeridi'ndeki üç büyük kilise olan "Aziz Porfirios", "Kutsal Aile" ve "Baptist" kiliseleri, Ekim 2023'te başlayan saldırılar sürecinde defalarca İsrail ordusunun hedefi oldu.

İki yıl boyunca soykırım suçlarının işlendiği Gazze'de, bu ibadethaneler yıkımın, kanın ve gözyaşının simgeleri haline geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 20 Hristiyan'ın yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Yıkımın ortasında aydınlatılan Noel ağacı

Ortodoks Hristiyanlar, iki yıl aradan sonra ilk kez Aziz Porfirios Kilisesi'nde bir Noel ağacı kurarak süsledi. Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından yapılan açıklamada, Noel ağacının aydınlatılmasının; acı, kuşatma ve yıkıma rağmen Noel'in barış mesajının Gazze'de yaşamaya devam ettiğinin sembolü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kilisenin İsrail'in Gazze'deki saldırıları boyunca yüzlerce aile için "insani ve manevi bir sığınak" haline geldiği belirtilerek, Noel ağacının "hayat, onur ve barış için edilen bir dua" anlamı taşıdığı ifade edildi.

Tarihi Aziz Porfirios Kilisesi Papazı Aleksios da Noel'in yeni bir umut taşıdığına dikkati çekerek, yeni yılın acıların sona erdiği ve Gazze'nin iyileşmeye başladığı bir yıl olmasını temenni etti.

Kutlama yok, yalnızca dua

Gazze'deki Arap Ortodoks Kilisesi Vakıflar Meclisi Üyesi İlyas Celde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyanların iki yıldır bayramlara özgü dini tören ve kutlamaları gerçekleştiremediğini söyledi.

Savaş boyunca kiliselerin de hedef alındığını ve ağır hasar gördüğünü belirten Celde, "İki yıl boyunca ne bayram kutlayabildik ne de bayrama özgü dualar edebildik. Ortam son derece tehlikeliydi. Kiliseler kuşatıldı, bombalandı ve can kayıpları yaşandı." dedi.

Celde, Gazze'deki Hristiyanların büyük bölümünün evlerinin tamamen ya da kısmen yıkıldığını, bu nedenle bazılarının halen kiliselere sığınmak zorunda kaldığını ifade etti. Noel'in barış ve umut anlamı taşıdığına işaret eden Celde, savaşın sona ermesi ve Gazze'de güvenliğin yeniden sağlanması temennisinde bulundu.