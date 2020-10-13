Gazzeliler, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres için Kızılhaç binasında süresiz eylem başlattı - Son Dakika

Gazzeliler, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres için Kızılhaç binasında süresiz eylem başlattı

13.10.2020 16:59
Gazzeliler, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres için Kızılhaç binasında süresiz eylem başlattı, System.String[]

Gazzeliler, 79 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için Uluslararası Kızılhaç Komitesi binasında süresiz eylem başlattı.

Gazzeliler, 79 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek için Uluslararası Kızılhaç Komitesi binasında süresiz eylem başlattı.

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nde bir araya gelen göstericiler, hakkındaki idari tutukluluk uygulamasına tepki için açlık grevi yapan Ahres'in büyük bir fotoğrafını bina içine astı.

Protestocular, aynı zamanda, binanın içerisine Ahres'i destekleyen dövizler de yerleştirdi.

Eyleme katılan Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Üyesi Yasir Mezher, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahres'e karşı sorumluluklarını yerine getirmediği için Uluslararası Kızılhaç Komitesi binasına girdiklerini ve burada süresiz eylem başlattıklarını söyledi.

Ahres serbest bırakılana kadar eylemin devam edeceğini söyleyen Mezher, komitenin, Ahres'in serbest bırakılması için acilen harekete geçmesini ve bu konuda İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Filistinli tutukluların haklarını savunan kurumlar Ahres'in durumunun çok kritik olduğunu ifade ediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi pazartesi günü Ahres'in serbest bırakılması talebini reddetmiş ve tutukluluk süresinin bitimi olan önümüzdeki ay sonuna kadar hapishanede kalmasını kararlaştırmıştı.

İsrail askerlerince 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Açlık Grevi, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazzeliler, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Ahres için Kızılhaç binasında süresiz eylem başlattı - Son Dakika

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