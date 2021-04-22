Gebze İnönü Mahallesi'nde önemli üstyapı çalışması - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze ilçesinde önemli bir üst yapı çalışmasına başladı. İnönü Mahallesi'nde bulunan, Gençlik ve İbrahimağa Caddelerini bir birine bağlayan 1968 numaralı sokakta üstyapı çalışması Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ GÜZERGAH

1968 numaralı yol hem araç muayene istasyonuna gelen hem de Gebze'nin iki önemli caddesi, Gençlik ve İbrahimağa arasında geçiş yapmak isteyen araçlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Bu durumu dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamanla deforme olan yolda üst yapı çalışmasına başladı.

TERASMAN KAZISI YAPILIYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, üstyapı çalışması dahilinde yolda iş makineleri ile terasman kazısı gerçekleştiriyor. Kazı sonrasında yolun temel malzemelerinin serimine başlanacak.