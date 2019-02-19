Geçici Aday Listeleri Seçim Kurullarında

Sinop
'ta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partiler, geçici aday listelerini seçim kurullarına teslim etti.
Kentte siyasi partilerin İl ve İlçe Seçim Kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki belediye başkan adayları
, partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerine göre şöyle:
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sinop merkez (Cumhur İttifakı): Ali Çöpçü Boyabat
: Şefik Çakıcı Erfelek
: Mehmet Uzun Ayancık
: Recep Ak Gerze
: Cevat Şensoy Saraydüzü
: Hasan Peker Durağan
: Ahmet Kılıçaslan Dikmen
: Adnan Acar Türkeli
: Veysel Şahin
Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Merkez
(Millet İttifakı): Barış Ayhan
Dikmen (Millet İttifakı): Saim İstanbullu
Gerze: Osman Belovacıklı
Erfelek (Millet İttifakı): Muzaffer Şimşek
Ayancık (Millet İttifakı): Hayrettin Kaya
Durağan: Mustafa Eker
Milliyetçi Hareket Partisi
Türkeli: Halil Dilek Özcan
Durağan: Fehmi Dalkılıç
Saraydüzü: İbrahim Kanber
Gerze: Kerim Ulusoy
Dikmen: Vedat Dağlı
Ayancık: Özay Çetin
Boyabat: Şükrü Kaya
Erfelek: Abdurahman Gülen
İYİ Parti
Boyabat (Millet İttifakı): Hasan Kara
Gerze: Cemal Yıldız
Durağan: Ümit Demir
Saraydüzü (Millet İttifakı): Kadir Çiçek
Saadet Partisi
Sinop Merkez: Sefa Yalın
Ayancık: Cumhur Övet
Boyabat: Birol Aydın
Dikmen: Bekir Aydın
Durağan: Necati Çördükçü
Erfelek: Yücel Tuna
Gerze Mehmet Ali Yavuz
Saraydüzü: Basri Baş
Türkeli: İsmail Özcan