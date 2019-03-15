Son Dakika Haberleri: Gedizli Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi

Gedizli Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gediz Devlet Hastanesi Başhekimliği arasında hastanede yatan hastaların bakımlarının yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Gedizli Öğrencilerden Sosyal Sorumluluk Projesi, System.String[]
Kütahya'nın Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gediz Devlet Hastanesi Başhekimliği arasında hastanede yatan hastaların bakımlarının yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Bu kapsamda Gediz Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaların kişisel bakımlarını yapacak olan öğrenciler aynı zamanda hastalara moral verecekler. Öğrenciler bu şekilde hem becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak, hem de yapmak zorunda oldukları toplum hizmeti çalışmalarını yerine getirecekler.

Öğrencilerimizin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerini amaçladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın; "Bakanlığımız tarafından yürütülen "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetin, öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini artırmasını, kültürel değerlerimizin yerleşmesine, aynı zamanda meslek liselerimizin tanıtımı ve halkımız arasında köprü vazifesi görmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz" dedi.

Yapılan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Haner ise, "Hastaların kişisel bakımlarının yapılması, hem hastaları hem de hasta yakınlarını mutlu edecek. Öğrencilerimiz becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra, hastalarımızla güzel etkileşimler yaşayacaklar. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine muhakkak katkı sağlayacak. Projede yer almaktan mutluyuz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:35 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kütahya, Gediz, Güncel
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