"Geleceğe Nefes Ol" kampanyası - Son Dakika

Yüksekova ilçesinde "Milli Ağaçlandırma Bayramı" kapsamında bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Suüstü Köyü yakınlarında etkinlik düzenlendi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu güne ağaç dikme seferberliği başlatıldığını söyledi.

İlçenin geleceği için önemli bir alanda fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Doğramacı, "Vatandaşlarımızla beraber inşallah bambaşka bir yere kavuşacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Onlar büyütecekler. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, Ziraat Odası Başkanı Adnan Onay, kurum amirleri, TEMA Vakfı temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.