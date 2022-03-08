Gelecek Partili Mehmet Danaoğlu'nun "eşekli" protestosunda kaza! Sırtüstü düştü - Son Dakika
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Gelecek Partili Mehmet Danaoğlu'nun "eşekli" protestosunda kaza! Sırtüstü düştü

08.03.2022 23:27

Gaziantep'te, protesto amacıyla eşekle akaryakıt istasyonuna giden Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, konuşma yaptıktan sonra eşekten inerken sırt üstü yere düştü.

Gelecek Partisi Nizip İlçe Başkanı Mehmet Danaoğlu, akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için takım elbise ile eşeğe binerek, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu caddede ilerledi. Akaryakıt pompasının yanına kadar eşek üstünde giden Başkan Danaoğlu, birden eşeğin hareket etmesi üzerine heyecanlanarak, ' Tut, tut, Hasan abi, tut' diyerek, yuların tutulmasını istedi.

Akaryakıt fiyatlarını protesto eden Gelecek Partili ilçe başkanı eşekten düştü

SIRT ÜSTÜ YERE DÜŞTÜ

Açıklamasını tamamlayan Danaoğlu, eşekten inerken sırtüstü yere düştü. Danaoğlu'nun o anları ise çevredeki insanların kahkahasına neden oldu. Bir anda kendini yerde bulan ilçe başkanı hızla doğrulurken, yaşadıkları nedeniyle gülmekten kendisini alıkoyamadı.

Kahkaha atan bir kişinin ise o anlara ilişkin, 'onu çekmeyin ha" sözü de kamera kayıtlarına yansıdı.

Akaryakıt fiyatlarını protesto eden Gelecek Partili ilçe başkanı eşekten düştü
Akaryakıt fiyatlarını protesto eden Gelecek Partili ilçe başkanı eşekten düştü
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Akaryakıt, Gaziantep, Protesto, Hisarcık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gelecek Partili Mehmet Danaoğlu'nun 'eşekli' protestosunda kaza! Sırtüstü düştü - Son Dakika


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