Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü - Son Dakika

Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü

30.10.2020 16:23
Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü, System.String[]

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, TUİK 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi.

Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, TUİK 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerini değerlendirdi. Yavuz, gelirlerin düşüşünde turist sayısının yanında gelen turistlerin otellerden çıkmayıp harcama yapmamasının etkili olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) turizm gelirleri verisini paylaştı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 71,2 azalarak 4 milyar 44 milyon 356 bin dolar oldu. Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 71,6'sı yabancı ziyaretçilerden, yüzde 28,4'ü ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

"Yurt dışından gelen turistlerin sayısı arttı"

Verileri değerlendiren Antalya Kent Konseyi Başkanı Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2019 yılında Türk turizminin tarihinin en güçlü yılını yaşadığın anımsattı, ancak 2020 yılında turist sayısı ve gelirlerde ciddi düşüş yaşandığını kaydetti. Gelen yabancı turistlerdeki kaybın geçen yıla oranla 11 puan düştüğünü kaydeden Yavuz, "Önceki yıl gelenlerin yüzde 82'si yabancıyken şimdi yüzde 71'i yabancı oldu. Yurt dışında yaşayan Türklerin oranı biraz daha arttı. Yüzde 17'den yüzde 28'e çıktı" dedi.

"Turistler otele kapandı"

Düşüşteki nedenlerine değinen Yavuz, "Az miktarda da turist gelse, gelen turist otele kapandı. Hemen hemen hiç birisi harcama yapamadı. Tura çıkamadı, şehre inemedi, hiçbir aktiviteye katılamadı. Bundan kaynaklanıyor. Gecelik harcamamız 70 dolarlardan 61 dolara düştü. Bu da turizm gelirlerine ilave bir zarar getirmiş oldu. Doğal şey tabi ki 21 milyon turistten5 milyon 6 bin turiste düşmemizden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"Herkesin kaybettiği bir yıl oldu"

Dünya Turizm Örgütü'nün dünya genelinde 1 milyar turist kaybı ve 1 trilyon dolarlık bir kayıp getireceği öngörüsünde bulunduğunu da sözlerine ekleyen Yavuz, "Herkesin kaybettiği bir yıl oldu' diyerek, bu öngörünün oldukça gerçekçi olduğunu ve bu yıl turizmde kaybetmeyen ülke bulunmadığına vurgu yaptı. - ANTALYA

Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü
Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü
Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü
Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü

Kent Konseyi, Antalya, turist, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gelen turistlerin otellere kapanması, turizm gelirini düşürdü - Son Dakika Ekonomi


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