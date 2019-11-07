Erzincan Bisikletliler Derneği ve Binali Yıldırım Üniversitesi organizasyonuyla "Geleneksel 3. Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turu" düzenlendi.



Erzincan Dörtyol Cumhuriyet Meydanı ve Ekşisu mesire alanı güzergahında yapılan bisiklet turuna Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata, Erzincan Bisikletliler Derneği Başkanı Hakan Sarı, üniversitenin akademik ve idari personeli, bisiklet derneği üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Rektör Prof. Dr. Levent, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cemil Atalay Ekşisu Bisiklet Turunda sağlıklı ve güzel bir yaşam için pedal çevirdiklerini belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN