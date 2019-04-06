Genç Diplomat Akademisi Açılış Töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, Türkiye
'nin, Asya
ve Avrasya
'nın kalbinde bulunduğunu ve bunun çok önemli bir nokta olduğunu belirterek, "Örneğin, bir havaalanı yaptık. 'Dünyanın en büyük havaalanı olacak inşallah' diyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz en fazla yolcu hareketi olan havaalanı olmak." dedi.
Bakan Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Dönem Genç Diplomat Akademisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin coğrafi anlamda önemli bir konumda olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin, dünyada büyük bir mirasın varisi olduğunu hatırlatan Turhan, "Bu ülkenin fertleri olarak bunu bilmemiz lazım. Nasıl bir sorumluluk taşıyoruz ve nasıl yükümlülüklerimiz var, bunların kaynağı nedir? Bunları iyi tespit edip, araştırıp, çarelerini bulamazsak biz bundan 100 yıl önce, yaşadığımız tarih sahnesinden kaldırılma tehdidini her an yaşayabiliriz. Bunu unutmamamız lazım." diye konuştu.
Konuşmasında, geçmişte yaşanan beyin göçlerine değinen Bakan Turhan, şunları kaydetti:
"Yurt dışına gidip de orada mesleğini öğrenirken kendini kaybeden gittiği yerdeki kültürü, yaşam biçimini ve oradaki gelişmişliği örnek alarak, bu anlayışlarla kendi ülkesini yeren ve ülkesinin değerlerini unutan çok insanımızı, gencimizi kaybetmişizdir. Bizim şimdi, kendi gençliğimizi yetiştirecek kurumlarımız vardır. En iyi eğitimi verecek kurumlar da vardır. Hükümetimiz, ülke genelinde yüksek eğitim kurumlarımızı son yıllarda yaygınlaştırdı ve geliştiriyor. Her gencin kendini hayata hazırlayabilmesi için iyi bir eğitim alması konusunda gayretler devam ediyor. Master ve doktora çalışması yapan gençlerin en büyük zafiyeti, eğitim, bilgi ve donanımı kazanacakları dönemde, bu fırsatları iyi değerlendirememesidir."
Gençlere zamanlarını iyi geçirmeleri gerektiğini tavsiye eden Bakan Turhan, hayatta en önemli değerin zaman olduğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin siyasi geçmişine değinen Turhan, "Milletimizin başında, geleceğimizi ve kendi bekamızı tayin etme konusunda yetkin ve yeterli yöneticiler var. Bu ülkenin bulunduğu coğrafyada büyüyüp gelişmesini, etkili, kural koyan, kendi kararlarını kendi alıp uygulayabilen bir ülke olmasını engellemek isteyenler geçmiş tarihte olduğu gibi bugün de vardır. Yine bu mücadele devam etmektedir." dedi.
Bakan Turhan, konuşmanın ardından gençlerin sorularını yanıtladı. Bakanlığın teknolojik gelişmelerle ilgili hizmetleri ve çalışmalarıyla ilgili soruyu Turhan, şöyle yanıtladı:
"Türkiye, Asya ve Avrasya'nın kalbinde bulunuyor. Bu çok önemli bir nokta. Örneğin, bir havaalanı yaptık. 'Dünyanın en büyük havaalanı olacak inşallah' diyoruz.Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz en fazla yolcu hareketi olan havaalanı olmak. Bu ne demektir? Benim ülkemde işi olmasa bile ülkemden geçmek zorunda olan insanlar, beni tanıyacak ve benimle iyi geçinme, ilişkilerini iyi tutma durumunda olacak.
Benim evimin önündeki yoldan geçerken benimle iyi geçinmesi lazım. Eğer hasmane duygular içinde olursa korkarak geçer buradan veya geçirmeye müsaade etmem. Çünkü Avrupa
, malını Orta Doğu
, Güney Asya
'ya satmak için benim limanlarımı ve demir yollarımı, kara yollarımı kullanıyor. Eğer bizimle diplomatik ilişkileri sorunlu olursa ben örneğin Avrupa'daki A ülkesine, malının geçişine izin vermem. Bu benim devlet olarak hakkım."
Konuşmanın ardından Bakan Turhan'a ve İstanbul
Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit
'e katılımlarından dolayı Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Emin Enesoğlu tarafından hediye takdim edildi.
Genç Diplomat Akademisi
Genç Diplomat Akademisi, siyaset, politika ve diplomasiyle yakından ilgili, bu alanlarda ihtisas yapmayı hedefleyen 18-30 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve dersleri kapsıyor.
Diplomat adaylarının ülke araştırma ve raporlama yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu ülkelere dair araştırma yapanların faydalanabileceği bir bilgi havuzunun oluşturulması amaçlanırken ülkelerin büyükelçilik ve konsolosluk gibi temsilcilikleriyle de irtibata geçmesi hedefleniyor.
Alanlarında uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi, siyasetçi ve gazetecilerin, kişisel deneyim ve tecrübelerini paylaşmalarının amaçlandığı programda, güncel meseleler üzerine de tartışmalar olacak.
Türkiye'nin birçok ilinden yoğun katılımın gözlendiği 5.Dönem Genç Diplomat Akademisi, alanında uzman devlet adamları ve akademisyenlerle gençleri bir araya getirecek, deneyim ve eğitimlere tabi tutacak.