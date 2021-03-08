Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi - Son Dakika

Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi

08.03.2021 23:33
Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi, System.String[]

Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darbetmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darbedilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi

8 mart, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam, CHP'ye geçiyor Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum Younes Belhanda: Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum         
23:36
Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı         
23:16
Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu         
22:39
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi         
20:38
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 23:52:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei