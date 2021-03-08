Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi - Son Dakika

Genç kadın, Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından darbedildi
08.03.2021 23:33
Bursa'da bir kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında darbedildi. Yaşananlar kameralara yansırken, şikayetçi olan genç kadının sevgilisine uzaklaştırma kararı verildi.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi'nde meydana gelen olayda, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi. Şahıs genç kızı darbetmeye başlarken, çevredeki esnaf araya girdi. Çift daha sonra otomobile binip olay yerinden ayrıldı. Genç kadının darbedilmesi ve saçından sürüklenmesi çevredeki kameralara da yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, genç kadının şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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