Genç MÜSİAD İzmir'de Bayrak Değişimi

MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu'nda Yeni Başkanı Muhammed Elçiboğa Oldu.

Balçova Termal Otel'de gerçekleşen toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, Başkan Yardımcısı M. Bilal Saygılı, Genç MÜSİAD Başkan Vekili İsmail Demir, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, MÜSİAD üyeleri ile Gençlik Kurulu üyeleri katıldı.

MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulunun 13'ncü Genel Kurul Toplantısı Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Kuranı Kerim tilavetinin hemen ardından veda konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Eski Başkanı Mustafa Temel, MÜSİAD ailesine nasıl katıldığını anlatarak, MÜSİAD ailesi sayesinde iş dünyasında önünün nasıl açıldığını anlattı. Temel, Genç MÜSİAD Başkanlığı görevini devredeceği Muhammed Elçiboğa'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Görevi eski başkan Mustafa Temel'den devralan Genç MÜSİAD İzmir Başkanı Muhammed Elçiboğa, "Mustafa Başkan'dan bayrağı devralıyoruz. Bizim genç MÜSİAD olarak her zaman şiarımız, devraldığımız bayrağı hakkıyla taşımak ve bizden sonraki kardeşlerimize bu bayrağı hakkıyla teslim etmek oldu. Genç MÜSİAD yurt içi ve yurt dışı teşkilatlanmasında ülkemizin STK manasında en büyük gençlik hareketi olduğu aşikar. Bugün yurtdışında 27, yurtiçinde 55 şubesiyle var gücüyle yerli ve milli şuurla çalışmalarına devam ediyor. Ana kadememiz ve genç kardeşlerimizle beraber bunları birbirine senkronize edip, geleceğin donanımlı iş insanları yetiştirmeye devam ediyor. Biz de büyüklerimizden bu görevi aldığımız için mutluyuz. Tabi ki üstümüzde ağır bir sorumluluk var.Rabbim bu sorumluluğu yerine getirenlerden eylesin, görevi hakkıyla taşımayı nasip eylesin" dedi.

Yeni projeler hayata geçecek

Genel merkez ile gerçekleştirecekleri projeler olduğunu belirten Başkan Elçiboğa, özellikle gençlere odaklanılan birçok projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Genel Kurul'da MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ise yaptığı konuşmada Eski Başkan Mustafa Temel'e başkanlık döneminde yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederken, yani Başkan Muhammed Elçiboğa'ya ise görevinde başarılar diledi. Ülkü, 2002 yılındaki kuruluşunda bir kaç düzine gençle başlayan Genç MÜSİAD bugün dört bini aştığını söyleyen Ülkü: "Bugün geldiğimiz noktada milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine saygılı ve bunu mevcut nesillere aktarmak için kültürel çalışmalarda hep öncü olan Genç MÜSİAD ile ne kadar övünsek azdır" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Başkan Yardımcısı M. Bilal Saygılı, Genç MÜSİAD Başkan Vekili İsmail Demir ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu'nun konuşma yaptığı gecenin ardından Muhammed Elçiboğa başkanlığında yeniden oluşan Genç MÜSİAD üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

MÜSİAD İzmir Şubesi Gençlik Kurulu 2019-2020 dönemi yönetimi şu isimlerden oluştu; Muhammed Elçiboğa, Ömer Yavuz, Abdullah Sait Oruç, Cihat Çökelek, Ubeyde Saygılı, Merve Bardak, Yasin Ulu, Muhammed Ali Geyik, Hasan Murat Bulut, Barış Güvel, Hayri Özsaraç, Muhammed Bilal Kara.