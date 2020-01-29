Gençler Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da yapılacak

Gençler Erkekler ve Kadınlar Türkiye Judo Şampiyonası 17-19 Nisan tarihleri arasında Ordu'da yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İl Müdürü Mustafa Genç, Ankara'da Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'u ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Genç, Ordu'da düzenlenen sportif faaliyetlerin her geçen gün arttığını belirterek, özellikle son dört yılda olduğu gibi 2020 yılında da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini aktardı.

Genç, özellikle salonların bakımlı olması, Ordu- Giresun Havalimanı'nın açılması, personelin çalışkanlığı ile başta Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürlerinin beraber spor organizasyonlarına destek vermesiyle kentte sporun ivme kazandığına işaret etti.

Federasyon Başkanı Huysuz ve yönetim kurulu üyelerinin desteğiyle şampiyonanın, Ordu'da yapılacağını vurgulayan Genç, "İnşallah birlikte judo camiasına ve Ordu'muza güzel bir şampiyona izletmek istiyoruz. Federasyon Başkanımızın desteğiyle ilimizde judo branşının faaliyette olan ilçe sayısı bir iken, beş ilçeye çıkardık, judo lisanslı sporcu sayısını da bin 600'e çıkardık." ifadesini kullandı.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda gerçekleştirilecek organizasyona 70 ilden bin sporcu, hakem, idareci ve antrenör olmak üzere toplam bin 300 kişinin katılacağı bilgisini paylaşan Genç, şampiyonayı Ordu'ya veren Başkan Huysuz'a teşekkür etti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz ise memleketi Ordu'da Türkiye Şampiyonası düzenlemekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Ordu'da judonun gelişmesi için il müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortak çalışmalar yaptıklarını anlatan Huysuz, bundan sonra da Ordu sporuna destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.