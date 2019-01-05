Gençlerbirliği Hazırlıklarını Belek'te Sürdürüyor
1 saat önce
- Gençlerbirliği hazırlıklarını Belek'te sürdürüyorANTALYA - Spor Toto 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Gençlerbirliği
hazırlıklarını Belek
'te sürdürüyor
ANTALYA - Spor Toto 1. Lig'in lideri Gençlerbirliği, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erkan Sözeri gözetiminde yapılan antrenman takım konuşması ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından düz koşu çalışması yapıldı. Antrenman pas çalışması ile devam etti. Ankara
ekibinde antrenmanda tedavisi süren Kari Arnason
yer almadı. Başkent ekibi çalışmalarını 12 Ocak'a kadar Antalya Belek'te sürdürecek.
Gençlerbirliği'nin Belek'te yapacağı hazırlık maçlarının programı ise şöyle:
8 Ocak 2018 Gençlerbirliği - MTK Budapeşte
10 Ocak 2018 Gençlerbirliği - Samsunspor
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:49 Kaynak: İHA
Bir Dönem Türk Futbolunun Geleceği Olarak Gösterilen Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti
Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı