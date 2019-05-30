Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı

İbrahim Üzülmez: Rahmetli İlhan Cavcav'ın anısının yaşatılacağı her yerde görev alırız

ERCAN ATA/ ANKARA, - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı.

Yeni sezonda tekrardan Süper Lig'de mücadele edecek Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez'in kontratı karşılıklı anlaşarak feshedildi. İbrahim Üzülmez'in başkent ekibiyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu.

Kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayıran Üzülmez, ayrılık süreciyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Karşılıklı anlaşarak yolları ayrıldıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Kulüp ile hedeflerimiz doğrultusunda anlaşamadık ve yollarımızı ayırdık. Bize ne zaman ihtiyaç olursa, her zaman göreve hazırız. Biz rahmetli İlhan Cavcav'ın anısının yaşatılacağı her yerde görev alırız" ifadelerini kullandı.