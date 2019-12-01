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Gençlerden geçmiş zamana yolculuk

6 saat önce

Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi bir ilke daha imza attı.

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Erzurum GSİM Yakutiye Gençlik Merkezi bir ilke daha imza attı. Gençlik Liderleri, gönüllü gençler öğrencilerle birlikte yerli ve yabancı eğitici filmleri izleyerek, geçmiş zamana yolculuk yapıyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi yeni bir projeye daha imza attı. Yakutiye Gençlik Merkezi her hafta Salı günleri gençlik liderleri ve gönüllü gençler nezaretinde öğrencilere eğitici ve geliştirici yerli, yabancı filmleri izlettiriyor. Gençlik Merkezi'nde sinema havasında film izleyen öğrencilerle, filmin sonunda kritik yapılıyor.


Gençlik Lideri Fırat Altunok, "Geçmiş zamanda hafızalarda önemli yer edinen eğitici ve geliştirici filmleri öğrencilerle birlikte izliyoruz. Nasıl ki, kitap okuma halkaları varsa, buna birde eğitici ve geliştirici filmleri izleme halkası oluşturduk. Öğrencilerle birlikte film izledikten sonra kritik yapıyoruz" dedi.


Öğrencilere sinema tadında geçmişteki yerli ve yabancı filmleri izleten Yakutiye Gençlik Merkezi görsel olarak öğrencilerin eğitim ve gelişimlerine kaktı sunuyor.


Bu arada filmi izlemeye gelen öğrencilerin görüşleri alındıktan sonra gelecek hafta izleyecekleri filme de öğrenciler belirliyor. - ERZURUM

Yakutiye, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:21 Kaynak: İHA
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