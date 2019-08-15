Son Dakika Haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'a taraftarlardan yoğun ilgi
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'a taraftarlardan yoğun ilgi

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, yürüyerek Vodafone Arena Stadı'na gitmesi -Bakan Kasapoğlu, esnafların sohbet etmesi -Bakan Kasapoğlu taraftarlarla fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finalini öncesi...

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-Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, yürüyerek Vodafone Arena Stadı'na gitmesi
-Bakan Kasapoğlu, esnafların sohbet etmesi
-Bakan Kasapoğlu taraftarlarla fotoğraf çektirmesi İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Süper Kupa finalini öncesi Taksim Meydanı'nda İngiliz ve Türk taraftarlarla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Yabancı ve Türk taraftarlarla ayak üstü sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, maçın başlamasına saatler kala tek başına yürüyerek maçın yapılacağı Vodafone Arena Stadı'na gitti. Yol boyu vatandaşların yoğun ilgisine maruz kalan Bakan Kasapoğlu, önünü kesen esnafların bayramını kutlarken, ikramlarını da geri çevirmeyerek vatandaşlarla ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:25 Kaynak: AA
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