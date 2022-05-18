Germencik'te gençlik şöleni yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Anadolu Lisesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençlik Şöleni" yapıldı.

Programda, folklor gösterisi ve dinletilerin yanında liseler arası ses ve dans yarışması düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç tarafından ödül verildi.

Okul müdürü Yasemin Dişbudak konuşmasında, "Bu topraklarda yıllardır her çeşit zorluğu engeli birlikte aştık. Geçtiğimiz yıllarda pandemi denen illeti başarı ile atlattık. Ancak bu süreçte çocuklarımızın biraz ışığı söndü. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizi ışığını bir nebze daha parlatabilmek için bu festivali düzenlemeyi uygun gördük." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.