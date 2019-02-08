Germencik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesindeki trafik kazasındaki iki kişi yaralandı.
Aydın
'ın Germencik
ilçesindeki trafik kazasındaki iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir
yönüne ilerleyen İsmail Mucip yönetimindeki 07 FSZ 99 plakalı otomobil, Hıdırbeyli
mevkiinde aynı yönde ilerleyen Murat Yakarışık'ın kullandığı 09 K 6439 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mucip ve aynı araçtaki Kadir Keskin
ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:38 Kaynak: AA
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