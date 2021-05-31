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Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı - Son Dakika

Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı

31.05.2021 16:58

Gezi Parkı eylemlerinin 8'inci yıl dönümü sebebiyle Twitter'da yapılan eylem çağrıları üzerine polis, Taksim'de geniş güvenlik önlemi aldı. Metro İstanbul, İstanbul Valiliği kararınca Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapatıldığını açıkladı.

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da geniş güvenlik önlemi alındı. Sosyal medyadaki eylem çağrıları üzerine polis ekipleri tarafından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişine bariyerler getirildi. Taksim Meydanı bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'nin ise yaya giriş çıkışlarına açık olduğu görüldü.

TAKSİM İSTASYONU KAPATILDI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabındam yapılan açıklama göre; Taksim Metro İstasyonu'nun kapatıldığı duyuruldu. Açıklama şöyle: "İstanbul Valiliği kararınca M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bugün 16.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar kapatılacaktır. M2 Hattı trenlerimiz, Taksim istasyonunda durmadan seferlerine devam edecektir."

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde güvenlik önlemleri! Taksim istasyonu kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı

Gezi Parkı, İstanbul, Taksim, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı - Son Dakika


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