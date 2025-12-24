Gıda Piyasaları Toplantısı: Fiyat Gelişmeleri ve Riskler - Son Dakika
Gıda Piyasaları Toplantısı: Fiyat Gelişmeleri ve Riskler

24.12.2025 15:46
Bakan Şimşek başkanlığındaki komite, gıda fiyatları ve arz-talep dengesi üzerindeki gelişmeleri değerlendirildi.

(ANKARA) - Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda, temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri, arz-talep dengesi ve 2026 yılına ilişkin riskler değerlendirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Komite Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında bir araya geldi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, ilgili bakan yardımcıları ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Komitenin önceki toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda gelinen aşama değerlendirilirken, temel gıda ürünlerindeki fiyat gelişmeleri ile arz ve talep dengesi yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle birlikte kapsamlı biçimde ele alındı. Küresel piyasalardaki arz ve fiyat gelişmelerinin, yurt içi piyasaları destekleyici yönde olduğu tespit edildi.

İlgili kurumlarla sağlanan koordinasyon sonucu alınan tedbirlerin, temel gıda ürünlerinde arz-talep ve fiyat dengesinin sağlanmasına katkı sunduğu belirtilirken; süt piyasasındaki gelişmeler, organize tarım bölgelerinin yaygınlaştırılması, örtü altı üretim ile güneş ve jeotermal enerji kullanımını içeren verimlilik artırıcı projeler, tarımsal sulama faaliyetleri ile sebze ve meyve hallerine ilişkin düzenlemeler toplantının gündeminde yer aldı.

Açıklamada, tarımsal üretimde maliyetleri azaltan ve verimliliği artıran altyapı yatırımlarının kısa ve orta vadeli finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bütçe ve diğer finansman imkanlarının değerlendirileceği, su kaynaklarının etkin ve tasarruflu kullanımına yönelik tedbirlerin kapsamının genişletileceği ve bu alanlarda gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılacağı kaydedildi.

Toplantıda ayrıca, 2026 yılı enflasyon hedefleri dikkate alınarak özellikle yılın ilk üç ayında karşılaşılması muhtemel risklerin değerlendirildiği, gıda ve tarımsal ürün fiyatlarında arz-talep dengesinin korunması ile gıda arz güvenliğinin sürdürülebilirliği hedefi doğrultusunda alınan tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasına devam edilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Komitenin, bu yöndeki çalışmalarını etkin bir koordinasyon içinde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

