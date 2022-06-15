Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilattan olan S.A. adlı kadına ait evdeki banyoda yerde duran kombi çalındı. Kadın olayla ilgili polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri kombiyi evden 19 yaşındaki E.U.'nun çaldığını tespit ederek söz konusu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen E.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Girdiği evdeki kombiyi çalan genç tutuklandı - Son Dakika

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