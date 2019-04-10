Son Dakika Haberleri: Giresun'da Şehide Son Görev

Giresun'da Şehide Son Görev

1 saat önce

Giresun'da şehide son görev Tunceli'de görev yaptığı sırada silah arkadaşını kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Onbaşı memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandıGİRESUN - Tunceli'de silah arkadaşının tabancasından çıkan kurşun sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mahmut Kır memleketi...

Giresun'da şehide son görev
Tunceli'de görev yaptığı sırada silah arkadaşını kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Onbaşı memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı

GİRESUN - Tunceli'de silah arkadaşının tabancasından çıkan kurşun sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Mahmut Kır memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde düzenlenen askeri törenle sn yolculuğuna uğurlandı.
İlçenin Örenkaya köyündeki caminin avlusunda düzenlenen askeri törene Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ak Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, şehidin annesi Huriye Kır, Babası Taner Kır, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Törende Şehit Annesi Huriye Kır oğlunun fotoğrafını bağrına basarak gözyaşı dökmesi duygulu anlar yaşattı. Törende Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın özgeçmişinin okundu.
İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İSE Şehit Mahmut Kır Örenkaya köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır, Tunceli'de 24 saat içerisinde göreve hazır olacak şekilde birlik içerisinde silah arkadaşları ile ikamet ettikleri odada bir silah arkadaşının tabancasından çıkan kaza kurşunu sonucu göğüs bölgesinden yaralandı. Yaralı olarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Onbaşı Mahmut Kır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Uzman Onbaşı Mahmut Kır'ın bir yıl önce evlendiği ve çocuğu olmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:53 Kaynak: İHA
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