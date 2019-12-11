Giresun Emniyet Müdürü Aktaş, yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
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Giresun Emniyet Müdürü Aktaş, yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi

6 saat önce

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Kardeş teşkilatımız jandarma ile beraber elde ettiğimiz bu başarı sayesinde Karadeniz'de şu an için bir terör örgütü unsuru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Giresun Emniyet Müdürü Aktaş, yürüttükleri çalışmaları değerlendirdi, System.String[]

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, "Kardeş teşkilatımız jandarma ile beraber elde ettiğimiz bu başarı sayesinde Karadeniz'de şu an için bir terör örgütü unsuru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.

Aktaş, kendisini ziyaret eden bazı sivil toplum kuruluşlarını kabulünde yaptığı konuşmada, 24 Ağutos 2017'de göreve başladığını belirterek, Giresun merkez ve 15 ilçede bin 560 personelle vatandaşların huzuru için 7/24 görev yaptıklarını söyledi.

Bu yılın 11 ayında 3 bin 764 asayiş olayı gerçekleştiğini, 2018'in aynı döneminde meydana gelen olay sayısının 4 bin 226 olduğunu ifade eden Aktaş, vaka sayında bir önceki seneye göre yüzde 9'luk düşüş sağlandığına aktardı.

Aktaş, ilk 11 ayda şahsa karşı olaylarda yüzde 3, mala karşı suçlarda da yüzde 9'luk düşüş yaşandığına işaret ederek, mala karşı işlenen ve evden hırsızlık olaylarının aydınlatılması noktasında da ciddi başarı yüzdeleri yakalandığını dile getirdi.

Aktaş, 2019 yılının ilk 11 aylık döneminde 20 kilo 245 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 126 uyuşturucu hap ele geçirilerek olaylarla ilgili 64 kişinin tutuklandığını kaydederek, "Giresun polisinin başarısı olduğu kadar Giresun halkının da ciddi destekleriyle ortaya çıkan tablo. Ben buradan bize her türlü desteği veren Giresunlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Giresun'da jandarma teşkilatı ile yürütülen ortak çalışmalarla terörle mücadelede de çok ciddi mesafeler aldığına dikkati çeken Aktaş, şunları söyledi:

"Geldiğimizde kırsalda ikili üçlü küçük gruplar vardı, PKK terör örgütünün Karadeniz Bölgesi'nde yönlendirdiği eylem amaçlı. Küçük olmalarına rağmen bölgenin hassasiyetinden ve arazi yapısından dolayı operasyonel faaliyetlerde sonuca yönelik çalışmalarda zaman zaman zorlanmalar olsa da kar, kış demeden iklim şartlarını da bir kenara bırakarak teknolojik imkanları da kullanmak kaydıyla dost ve kardeş jandarma teşkilatımızla beraber özel harekat polislerimiz, zırhlı araçlarıyla personeliyle cansiparane arazide, dağlarda bu hain terör örgütünü kovaladı. Kimisini sıkıştırdı, teslim oldu, kimisini de ölü ele geçirdik. Silah ve mühimmatı ile beraber. Şu anda hamdolsun ki yine altını çizerek söylüyorum, kardeş teşkilatımız jandarma ile beraber elde ettiğimiz bu başarı sayesinde Karadeniz'de şu an için bir terör örgütü unsuru olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim."

Aktaş, jandarma teşkilatıyla yapacakları çalışmalarla terör örgütünün halkı tedirgin etmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'na, huzur ve güven ikliminin sağlanmasında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ise Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a şehrin huzur ve asayişinde gösterdiği üstün çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

Ziyarette Kara, Aktaş'a sivil toplum kuruluşları adına teşekkür plaketi takdim etti.

Karadeniz, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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