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Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi - Son Dakika

Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi

17.07.2021 19:26
Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına yeniden Hakan Karaahmet seçildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına yeniden Hakan Karaahmet seçildi.

Karaahmet, Giresunspor tesislerinde gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı konuşmada, herkesin birbirine yardım etmesi, destek olması gerektiğini söyledi.

Görevde bulunduğu süre içinde hep bunu yapmaya çalıştığını dile getiren Karaahmet, tüm camia ile doğru iletişim kurmaya çalıştığını anlattı.

Karaahmet, Giresunspor'un bugün itibarıyla 64 milyon lira borcu olduğuna işaret ederek, "Geçen sezon 65 milyon lira borçla kulübü devraldık. Bu borç miktarından yaklaşık 23 milyon lira ödeme yaptık. 10 milyon lira tahta dediğimizi federasyona, 12 milyon lira civarında da Fiba Facktoring'e borç ödendi." dedi.

Bugün itibarıyla transfer tahtasına 25 milyon 923 bin lira borç olduğuna dikkati çeken Karaahmet, "5 milyon lira banka kredisi, 9 milyon lira vergi, SSK borcu, bizim kurduğumuz takıma da 8 milyon lira borç kaldı. Biz, geçen sezon 49 milyon lira bütçe oluşturduk. Bunun 23 milyon lirasıyla eski borcu ödedik, diğeriyle kendi takımımızı ödedik. Totalinde 35 milyon liralık harcamadan kalan borcumuz 8 milyon lira oldu." diye konuştu.

Karaahmet, geçmiş yöneticilere 14 milyon lira borç bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu borcun büyük kısmının benden önceki başkana ait olduğunu sürekli söylüyoruz. Onunla ilgili de kendimin yapmayacağı bir şeyi ondan rica ediyorum, bekliyorum, sürekli çağrıda bulunuyorum. Giresunspor'a temlik koymak yanlıştır, Giresunspor'u borçlandırmak yanlıştır. Gelirken size söz verdik. Dedik ki tüzükte değişiklik yapacağız. Şimdi sizlerin oylarına sunacağız. Giresunspor'a yöneticiler ve başkan temlik koyamaz. Türkiye'de bunu yapan ilk kulüp olacağız."

Giresun'a Süper Lig'in değer katacağını dile getiren Karaahmet, "Asla düşmek gibi şeyleri aklınıza getirmeyin. Kim düşerse düşsün, bizim öyle bir derdimiz yok. Biz iyi bir kulüp olacağız, düzenli bir kulüp olacağız, ödemeleri şirket gibi yönetilen bir kulüp olacağız ve başarılı da olacağız." ifadelerini kullandı.

Kongreye katılan Giresun Valisi Enver Ünlü ise Başkan Karaahmet ve teknik direktör Hakan Keleş'in Süper Lig'de güzel işler yapacağını inandığını dile getirerek, "Şehirle bir uyum yakaladılar, çok güzel bir iş birliği var. Biz yine en iyisini yapacağız ve insanlar yine Giresunspor'dan bahsedecek." dedi.

Konuşmaların ardından Giresunspor Kulübü tüzüğüne, "Yönetim kurulu, son genel kurulda kabul edilen bütçenin yüzde 40'ına kadar borçlanma yetkisine sahiptir. Sınırları aşan miktardaki borçlanmadan derneğe karşı yönetim kurulu başkanı ve üyeleri sorumludur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, görevi devam etsin ya da görevden ayrılmış olsun, hiçbir şekilde alacaklarına yönelik temlik koyamaz ve hukuki dava açamaz, takibatta bulunamaz" maddesinin eklenmesi oylanıp kabul edildi.

Daha sonra yapılan seçime tek aday olarak katılan Karaahmet, yeniden başkanlığı getirildi.

Yönetim kurulu ise Muzaffer Aygün, Harun Bahat, Erol Karadere, Nahid Yamak, Abdulselam Çağırıcı, Mustafa Tütüncü, Fuat Guguloğlu, Ferhat Karademir, İsmail Kurt, Sinan Akgün, Halil İbrahim Önal, İbrahim İnaç, Zafer Olgun, Tahsin Çoban ve Gürkan Temür'den oluştu.

Kongreye Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da katıldı.

Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi
Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi
Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi
Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi
Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi

Spor Toto Süper Lig, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Karaahmet seçildi - Son Dakika Spor


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