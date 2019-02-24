Son Dakika Haberleri: Girit Türkleri'nin, Ana Vatana Gelişinin 96'ncı Yıldönümü

Girit Türkleri'nin, Ana Vatana Gelişinin 96'ncı Yıldönümü

1 saat önce

GİRİT TÜRKLERİ'NİN, ANA VATANA GELİŞİNİN 96'NCI YILDÖNÜMÜMERSİN'de, Girit Türkleri'nin ana vatana gelişinin 96'ncı yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Girit Türkleri'nin, Ana Vatana Gelişinin 96'ncı Yıldönümü, System.String[]
GİRİT TÜRKLERİ'NİN, ANA VATANA GELİŞİNİN 96'NCI YILDÖNÜMÜ

MERSİN'de, Girit Türkleri'nin ana vatana gelişinin 96'ncı yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Mübadele döneminde hayatını kaybedenler için duaların edildiği törende denize karanfil bırakıldı. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aziz Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Mücadelesi sonucunda kuruldu. O dönemde Osmanlı'nın değişik bölgelerinden insanlarımız, soydaşlarımız mübadele çerçevesinde Anadolu'ya geldiler. Zaten buradan gitmişlerdi, yeniden köklerinin bulunduğu bölgeye geldiler. Biz onların nhepsi ile bir soydaş olarak, Türk Milleti'nin bir ferdi olarak gurur duyuyoruz, gönül bağımızı koparmamaya çalışıyoruz. Kurtuluş Mücadelesi'nde emperyalist güçler Türk'ü coğrafyadan silmek için işgal ettiler, zulüm yaptılar, kan döktüler, işkence yaptılar. Dolayısı ile böyle bir durumda elbette Türkiye Cumhuriyeti sizlere kucağını açacak ve kendi milletinden olan insanlara sahip çıkacaktı dedi. Alanda Girit kültürünü sergileyen çeşitli ürünlerin yer aldığı stantlar açılırken, törende halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:02 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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