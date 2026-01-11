GKRY Liderinin Eşi Istifa Etti - Son Dakika
GKRY Liderinin Eşi Istifa Etti

GKRY Liderinin Eşi Istifa Etti
11.01.2026 23:55
Lady Philippa Karsera, sosyal medya baskıları nedeniyle sivil toplum kuruluşundaki görevinden istifa etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in eşi Lady Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıların ardından sivil toplum kuruluşu (STK) olan Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddiasının ardından Hristodulidis ve ailesi, eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Hristodulidis'in eşi Lady Philippa Karsera, kendisine ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden yapılan baskıların ardından sivil toplum kuruluşu Bağımsız Sosyal Destek Ajansı (AFKS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.

Karsera, yaptığı yazılı açıklamada son 24 saat içerisinde sosyal medya hesapları üzerinden kendisi ve çocukları hakkında yanlış haberler, iftira niteliğinde yorumlar ve asılsız davranış iddialarının dolaşıma sokulduğunu ifade etti. Bu paylaşımların eleştirel süzgeçten geçirilmeden kitlesel şekilde çoğaltılmasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Karsera, söz konusu saldırıların kendisinin ve ailesinin temel insan haklarının ihlali anlamına geldiğini ve açık biçimde iftira içerdiğini aktardı. Cumhurbaşkanı eşi olmanın bu tür saldırıları haklı ya da mazur kılmadığını belirten Karsera, kişinin haklarını savunmasının yalnızca bir hak değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğuna inandığını aktararak, hukuki sürecin de başlatıldığı bilgisini verdi.

Hristodulidis'in seçimde finansman ihlali yaptığı iddiası

GKRY'de 8 Ocak'ta internete sızdırılan bir video ile GKRY lideri Hristodulidis'in 2023 seçim kampanyası harcamalarına ilişkin 1 milyon euroluk sınırı aşmak için yasa dışı yöntemlere başvurduğu iddia edilmişti. Bazı bölümleri gizli çekilen sekiz dakikalık videoda GKRY'nin eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'in, "Seçimlerde yaklaşık 1 milyon euroluk bir üst sınır var. Bu yüzden bazen bu bütçenin üzerine çıkabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden parayı nakit olarak harcıyorlar. Size söylediğim şey bu, bu nakit para" dediği duyulmuştu. Hristodulidis'in nakit paraya ihtiyacı olduğunda eşi Philippa Karsera'nın kız kardeşi Kristia Karsera ile evli olan Başkanlık Ofisi Müdürü Haralambos Haralambus'u aradığı öne sürülen videoda, Hristodulidis'in Karsera'nın söz konusu paraları "bağış" adı altında aldığı iddia edilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

