Göçük Altında Kalan İşçilerden Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
1 saat önce
Göçük altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldıMUĞLA - Bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.
Göçük altında kalan işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
MUĞLA - Bugün sabah saatlerinde Muğla
'nın Milas
ilçesine bağlı Sarıkaya
Mahallesi Yumurtaş mevkiindeki maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan 3 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedine ulaşılan işçinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Muğla Valiliği
tarafından yapılan açıklamada; "Milas İlçesi Sarıkaya mevkiinde Açık maden arazisinde iş makineleri çalışırken kayanın düşmesi sonucu kaya altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları esnasında bir işçinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kimlik tespit etme çalışmaları devam etmektedir" denildi.
Bilindiği gibi; Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş
mevkiinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait Albit Maden
sahasında taşeron firma olarak çalışma yapan şirket çalışanları kaya blokları kaldırıldığı sırada göçük oluşmuş ve ve sahada çalışmakta olan ekskavator operatörleri Engin Tutuk, Servet Çapacıoğlu ve kamyon şoförleri Şükrü Otalak ile Tayfun Akıncı'nın göçük altında kalmıştı. Tayfun Akıncı çalışanlar tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Çalışma yapan ekipler göçük altındaki işçilerden birinin cesedine ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:21 Kaynak: İHA
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