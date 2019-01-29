Son Dakika Haberleri: Gökmeydan Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gökmeydan Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı

1 saat önce

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü' nün olağan genel kurul toplantısında Hilmi Yıldırım oy birliği ile tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Gökmeydan Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı, System.String[]
Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü' nün olağan genel kurul toplantısında Hilmi Yıldırım oy birliği ile tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

Bir spor tesisindeki toplantıda; Divan Başkanlığına Mustafa Sarıkaya, üyeliklerine ise Faik Albey ve Nihat Öz seçildiler. Faaliyet raporunu okuyan Başkan Hilmi Yıldırım, Gökmeydan Spor Kulübü'nün geçen dönem içerisinde belirlenen hedefler doğrultusunda olumlu bir dönem geçirdiğini, bu kapsamda kısa sürede 500'e yakın lisanslı sporcusu, teknik ekibi ve yönetimi ile başarılı etkinliklere imza atıldığını dile getirdi.

Yıldırım, kick boks ve alt branşlarının açılması ile 2 Türkiye şampiyonu çıkardıklarını, 5 uluslararası ve 4 ulusal turnuvalara katılıp kupa ve madalyalarla Eskişehir'in kendinden söz ettiren kulübü olduklarını anlattı. Hilmi Yıldırım, yine ilk defa taekwondo ve badminton branşları açarak 150'ye yakın sporcu yetiştirdiklerini, futbolda amatör liglere katılmanın yanı sıra, alt yapıya yönelerek, 70 öğrencinin eğitim aldığı futbol okulu projesi yaptıklarını ve ayrıca doğa sporları branşının açılma çalışmalarının olduğunu bildirdi. Yıldırım, yeni oluşacak yönetimde, branşların profesyonel anlamda düzenlenmesini istedi.

Yapılan seçimlerde, Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Hilmi Yıldırım (Başkan) Mustafa Sarıkaya, Eyüp Can, Zafer Çelik, Burhan Dolmaz ve Denetim Kurulu asil üyeliklere ise, Alifaik Albey, Serhat Çam, Cihan Evliyagil seçildiler. Ayrıca futbol şubesi sorumlusu olarak Altan Sarıkaya, dövüş sporları sorumlusu olarak Ali Olgun, savunma sporları ve badminton sorumlusu olarak da Adnan Çatal seçildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:19 Kaynak: İHA

Eskişehir, Hilmi Yıldırım, Gökmeydan, Spor
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