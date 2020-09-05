Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten koronavirüs denetimi - Son Dakika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde esnafı denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetim sırasında Şimşek'e Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, İlçe Jandarma Komutanı İnan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici de eşlik etti.

Ankara'nın son dönemdeki koronavirüs tablosuna dikkati çeken Şimşek "İçerisinde bulunduğumuz süreçte sağlığın bizler ve sevdiklerimiz için önemine bir kez daha şahit olduk. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın da açıklamış olduğu verilere dayanarak, Ankaramızda artan vaka sayısının bazı kararlarımızı gözden geçirmemiz gerektirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Gölbaşı Belediyesinin camiler, duraklar, aile sağlık merkezleri, kıraathaneler, berber ve kuaförler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Apartmanlarımızda da temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Koronavirüs çıkan apartmanlarımız üzerinde hassasiyetle durulurken, vatandaşların temas edebilecekleri yerler de ilaçlanıyor. Yoğun şekilde çalışan ekiplerimiz 7/24 mesai yapıyor. Buradan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum."

Şahin sözlerinin sonunda maske-mesafe ve hijyen kurallarına da bir kez daha dikkati çekti.