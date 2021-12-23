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Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin yoğun çalışmaları, 2021 yılı mesai rakamlarına yansıdı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin yoğun çalışmaları, 2021 yılı mesai rakamlarına yansıdı

23.12.2021 16:54
Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin yoğun çalışmaları, 2021 yılı mesai rakamlarına yansıdı

21.660 denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, Covid-19 kapsamında 15.794 denetim gerçekleştirdi.

Ekiplerin özverili çalışmaları ve gösterdiği yoğun çaba, Gölbaşılıların huzur ve refahını üst seviyeye çıkardı. Zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Zabıta ekiplerimiz gösterdikleri üstün başarı ve çalışmalarla Gölbaşılı hemşerilerimizin refahı için durmadan çalıştı" dedi.

Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin 2021 yılında sürdürdüğü yoğun çalışmaların yansımaları belli oldu. İlçede bulunan mahallelerde; 21.660 denetim yapılırken, olumsuzluk görülen 503 işyerine ihtarname tanzim edilerek süre verilmiş, süre sonunda takibi yapılarak sonuçlandırılmıştır. Son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen ürünler toplanarak Sağlık İşleri Ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile imha işlemleri gerçekleştirilmiştir.421 seyyar satıcı satıştan menedilerek ilçe dışına çıkarılmış, uyarılara uymayan 78 satıcıya cezai işlem uygulanmıştır.

Vatandaş bilinçlendirildi

İlçe genelinde çevre kontrolleri yapılarak çevre kirliliğine sebep olan 1021 afiş toplandı. Olumsuzluklar giderilmesi için durmaksızın çalışan ekipler; Alo Zabıta, Başkent 153, e Belediye, Hilal Masa, e mail, CİMER ve dilekçe ile gelen 1335 şikâyeti değerlendirerek sonuçlandırdı. Kurallara uymayan 59 esnafa, pazar esnaflarına 5957 sayılı kanuna göre işlem yapılarak belediye encümenine sevk edilmeleri sağlandı. İlçede kurulan semt pazarlarının ve hayvan pazarının kurulumu sağlanarak gerekli denetimler yapıldı; 4296 esnaf denetlendi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler doğrultusunda, 15794 esnafı denetleyerek İSDEM Sistemine girişleri yapan Gölbaşı Belediyesi zabıta ekipleri, ana cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske ve mesafe konusunda bilgilendirme anonsları yaptı.

Fahiş fiyatlara dur dendi

Fahiş fiyat uygulanması hususunda özellikle dikkatli davranan Gölbaşı Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçe içerisinde bulunan süpermarket, market ve bakkallarda denetimler yaparak aynı marka ürünlerin oluşturduğu fiyat tabloları gereği yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirimlerde bulundu.

Vatandaşlar tarafından bulunarak teslim edilen eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen sosyal çalışmalarda görev alan zabıta ekipleri, ilçedeki kamu kurumlarıyla koordineli olarak yapılan çalışmalarda vatandaşa destek için hazır bulundu.

"Vatandaşa hizmet için buradayız"

Gölbaşı'nın huzur ve refahı için durmadan çalışan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Zabıta ekiplerimiz, diğer tüm müdürlüklerimiz ve çalışma arkadaşlarımız gibi büyük bir özveri ile çalışmış ve Gölbaşımızı daha güvenli bir hale getirmede büyük rol oynamıştır. 2019 yılından bugüne yapılan çalışmalar, ilçemiz için verdiğimiz mücadelenin canlı bir kanıtıdır. Göreve geldiğimizden günden beri amacımız halkımızın güvenini boşa çıkartmamaktı, geldiğimiz noktada bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Vatandaşa hizmet için buradayız. Özveri ile çalışan zabıta ekiplerimize ve onlara görevlerini yaparken yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Daha güvenli bir Gölbaşı için durmadan çalışmaya devam edeceğiz "dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Hisarcık, Gölbaşı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin yoğun çalışmaları, 2021 yılı mesai rakamlarına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi zabıta ekiplerinin yoğun çalışmaları, 2021 yılı mesai rakamlarına yansıdı - Son Dakika
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