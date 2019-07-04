Son Dakika Haberleri: Gölbaşı Belediyesinde sözleşme sevinci
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Gölbaşı Belediyesinde sözleşme sevinci

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığında görev yapan işçilerin belediyede temsilci sendikası olan Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Gölbaşı Belediyesinde sözleşme sevinci, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanlığında görev yapan işçilerin belediyede temsilci sendikası olan Hizmet İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Gölbaşı Belediyesinde yapılan Toplu İş Sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı İskender Yıldırım iş yeri temsilcisi Mehmet Solak ve Adıyaman Hizmet İş Temsilcisi Hasan Kılınç katıldı.

2019-2020 Yıllarını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine göre hak sahibi işçilerin maaşlarına ilk yıl için yüzde 22 oranında zam yapıldığını söyleyen Belediye Başkanı Yıldırım, ikinci yılın zam miktarının da enflasyon oranına göre artı 2 şeklinde olacak. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar, hiçbir işçi kardeşimizin ücretini bir gün gecikmesine razı olmadık ilçemiz için, insanımızın rahatı huzuru için her türlü riski göze alarak, sıcak soğuk dinlemeden belediyemizin ismini taşıyan kıyafetleriyle hizmet eden kardeşlerimizin hakları ve ödenmesi gereken ücretleri birinci sıradadır. Önce benim işçi kardeşlerim ücretini alacak çünkü ona göre hesabını yapacak ve kafasında kaygı olmayacak" dedi.

Çalışanların haklarını teri kurumadan verme konusunda iş hayatında ve belediye de aynı inançla, düşünceyle hareket ettiklerine işaret eden Başkan Yıldırım, "Bütçe imkanımız geliştikçe biz de bu imkanı artırma konusunda gayret göstereceğiz. Biz sonuçta herkes huzurlu olsun birbiriyle kucaklaşsın istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:44 Kaynak: İHA
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