Gölbaşı'daki MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek: "Gönüllere Gireceğiz"
43 dakika önce
Cumhur İttifakının Gölbaşı MHP Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği "Genç Kıraathane Buluşmaları" kapsamında Şafak Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.
Cumhur İttifakının Gölbaşı MHP
Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek
, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği "Genç Kıraathane Buluşmaları" kapsamında Şafak Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi.
AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan
, İlçe Başkanı Selim
Akceylan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Faik Eldekçi'nin de bulunduğu buluşmada konuşan Gölbaşı MHP belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, hizmet siyaseti yapacaklarını ve tüm Gölbaşılıların gönüllerine gireceklerini bildirdi.
Başkan Adayı Şimşek yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
"Şüphesiz belediyecilikte esas olan doğumdan ölüme kadar insana hizmettir. Bir hizmet bayraktarı olarak hep birlikte yola çıktık. Zorlukları kolaylaştırmak adına bir olacağız ve Gölbaşı'mızda hizmet yarışına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gölbaşı insanını mutlu etmek için çıktığımız yolda siz gençlerin de desteğiyle inşallah gönüllere gireceğiz ve ilçemize hizmet edeceğiz."
Bu arada AK Partili gençler, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur ittifakının Gölbaşı'nda en yüksek oyu alması konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade ettiler ve Başkan Adayı Ramazan Şimşek'e başarılar dilediler. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:31 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek
MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi
Son Dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Türkiye'den İnsansız Hava Aracı Alımı Anlaşması İmzaladık
Köpek Saldırılarıyla İlgili Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi'den Uyarı: Saldırılar Artabilir