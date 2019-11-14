Son Dakika Haberleri: Gölbaşı ile Tata kardeş şehir olacak
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Gölbaşı ile Tata kardeş şehir olacak

6 saat önce

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i ziyaret etti.

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i ziyaret etti.

Şimşek'e ziyareti dolayısıyla teşekkür eden Matis, Türkiye ile çok sıkı iş birliği içinde olduklarını, iş birliğinin giderek artacağını söyledi.

Türkiye ve Macaristan'ın tarihi ve kültürel bağlara sahip iki dost ülke olduğunu dile getiren Şimşek, " Barış Pınarı Harekatı'mıza Macaristan'ın verdiği desteği Türk milleti unutmayacak." dedi.

Şimşek, Macaristan Büyükelçiliğinin yapacağı etkinliklere Gölbaşı olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Ziyarette Macaristan'ın Tata şehri ile Gölbaşı'nın kardeş şehir olması için gerekli adımların atılması kararlaştırıldı.

Karşılıklı olarak kültür, sosyal, çevre koruma ve turizm konularında çalışma yapılması için fikir birliğine varıldı.

Şimşek, Matis'e Gölbaşı'nın simgesi sevgi çiçeğinin kumlama tablosunu hediye etti.

Ziyarete Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ilıkan da katıldı.

Ramazan Şimşek, Macaristan, Ankara, Tata, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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