Son Dakika Haberleri: Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası
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Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası

49 dakika önce

Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç adına Antalya'da golf branşında düzenlenen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi.

Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası, System.String[]

Merhum iş adamı Mustafa Vehbi Koç adına Antalya'da golf branşında düzenlenen Uluslararası Türkiye Amatör Açık Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübünde düzenlenen organizasyonda 11 ülkeden 55 sporcu mücadele etti.

Turnuvada erkeklerde Danimarkalı Kasper Nyland, toplamda 287 (-1) vuruşla birinci oldu. Danimarkalı Mads Poddik 288 (par) vuruşla ikinci sırada yer alırken, Rus Egor Eroshenko 289 (+1) vuruşla turnuvayı üçüncü tamamladı.

Kadınlarda ise geçen yılın şampiyonu Rus Nataliya Guseva toplamda 281 (-7) vuruşla yeniden birinciliği elde etti. Hollandalı Lizzy Peeters 283 (-5) vuruşla ikinci, milli sporcu Petek Peker de 300 (+12) vuruşla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Antalya Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, THY Antalya Satış Müdürü Mehmet Murat Gürçay tarafından verildi.

Antalya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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