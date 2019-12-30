Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek - Son Dakika Ekonomi

Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, konuklarına süt ikramında bulunarak bölgedeki süt üreticilerinin gönüllü sesi oldu.

Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde; Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, konuklarına süt ikramında bulunarak bölgedeki süt üreticilerinin gönüllü sesi oldu.


Ülke genelinde milyonlarca süt üreticisinin, üretim maliyetlerini karşılayamadıklarını savunarak ürettikleri sütleri yolarak döktüğünü hatırlatan Başkan Himam, "Tabiki sadece süt üreticisi değil, bugün çiftçimizin pek çoğu aynı durumda ve üretim maliyetlerini karşılayabilmekte çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Tabiki bu durum karşısında üzüntümüz sonsuz ama ne yazık ki bu tabloyu ortadan kaldıracak gücümüz yok. İnşallah iktidar doğru adımlar atarak Türkiye genelindeki ekmeğini topraktan çıkaran üreticimizin bu sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlar" dedi.


En azından süt üreticilerine ekonomik destek verebilmek ve onların dolaylı da olsa da sesi olabilmek adına belediye bünyesinde, konuklarına süt ikramında bulunarak karınca kararınca katkı vermeye çalıştıklarını kaydeden Mehmet İrem Himam, "Konuklarımız bu ikram karşısında önce şaşırıyorlar, sonrasında da büyük bir keyifle sütü yudumluyorlar. Pek çok konuğumuz uzun zamandır süt içmediğini ve bu sayede süt içmiş olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Bizde böylelikle konuklarımıza hem sağlıklı bir ikramda bulunmanın ayrıcalığını yaşıyoruz, hem de ekonomik dar boğazda olan süt üreticilerine karınca kararınca destek vermiş oluyoruz." diye konuştu.


Başkan Himam, her yetişkin insanın sağılığı için günde en az bir bardak süt içmesinin hem kendi sağlılarına katkı sağlayacağını hem de süt üreticilerine destek anlamını taşıyacağını da sözlerine ekledi. - BALIKESİR

Mehmet İrem Himam, Balıkesir, Gömeç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Silahla şaka yaparken arkadaşının sevgilisini öldürdü
Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu

Son Dakika Haberleri
22:02 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
20:52 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
20:34 Otokar yılın son teslimatını ESHOT'a gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Moldovalı mevkidaşı Perju ile görüştü - Son Dakika Ekonomi
19:46 Kayseri'den günde 50 ton pastırma üretiliyor - Son Dakika Ekonomi
17:19 TOGG'dan yerli otomobil anketi! SUV modeli önde gidiyor - Son Dakika Ekonomi
17:09 Son dakika: Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı oldu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 22:07:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]